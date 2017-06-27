Хакерская атака, матюклив ый мэр и беда роты «Чернигов»: сводка новостей за вторник
27.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Утренний туман над Десной.
Воры в масках залезли через окно к старушке и обокрал ее.
Рост тарифов и обиженный коммунальщик. Подробнее в сюжете.
Родители и учителя 17-й школы «дожали» Атрошенко.
Черниговские водители жалуются на последствия дешевого ремонта дорог.
На Черниговщине разоблачили преступную группировку, которая торговала оружием и боеприпасами.
Черниговец хотел украсть 50-килограммовый кусок «вождя».
Чиновники городского совета хотят ездить на электромобилях.
Столичный комик потролив Атрошенко за пируэты памятника Хмельницкому.
Матюклив ый мэр: Атрошенко снова ссорится в «бандитском» стиле.
Интернет-вирус добрался до Чернигова.
ПАО «Чезара» остановила работу.
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