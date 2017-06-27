Хакерская атака, матюклив ый мэр и беда роты «Чернигов»: сводка новостей за вторник

magictr | 27.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Утренний туман над Десной.

Воры в масках залезли через окно к старушке и обокрал ее.

Рост тарифов и обиженный коммунальщик. Подробнее в сюжете.

Родители и учителя 17-й школы «дожали» Атрошенко.

Черниговские водители жалуются на последствия дешевого ремонта дорог.

На Черниговщине разоблачили преступную группировку, которая торговала оружием и боеприпасами.

Черниговец хотел украсть 50-килограммовый кусок «вождя».

Чиновники городского совета хотят ездить на электромобилях.

Столичный комик потролив Атрошенко за пируэты памятника Хмельницкому.

Матюклив ый мэр: Атрошенко снова ссорится в «бандитском» стиле.

Интернет-вирус добрался до Чернигова.

ПАО «Чезара» остановила работу.

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