Хаббл обнаружил необычный двойной астероид-комету
2017-09-22 13:43
Хаббл обнаружил необычный двойной астероид-комету
Объект состоит из двух астероидов, которые вращаются вокруг друг друга.
Международная группа ученых с помощью телескопа “Хаббл” обнаружила в главном поясе астероидов необычный объект, который состоит из двух астероидов, которые вращаются вокруг друг друга с образованием “кометного” хвоста и яркого гало, передает Rus.Media. Об открытии ученых сообщает NASA.
“Хаббл” сделал снимок астероида 300163 (2006 VW139) в сентябре 2016 года, сразу перед тем, как он оказался в ближайшей к Солнцу точке. Сделан телескопом снимок помог ученым разглядеть, что на самом деле астероид не один, а состоит из пары объектов примерно одной массы, которые вращаются вокруг друг друга на расстоянии 90 километров.
“Мы обнаружили четкие показания процесса сублимации водяного льда под действием солнечного излучения, которая усиливается, как это и происходит при образовании хвостов у комет”, – заявила глава группы исследователей Джессика Агарваль.
По мнению ученых, обнаруженный объект получил двойную структуру около пяти тысяч лет назад. Скорее всего, он образовался в результате распада более крупного тела, две половины которого разлетелись на небольшое расстояние через процесс сублимации льда.