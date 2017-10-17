Х-фактор: Шуров и Винник поругались из-за женщины
2017-10-17 10:18
Х-фактор: Шуров и Винник поругались из-за женщины
На кастинге нового сезона “Х-фактора” страсти не утихают не только на сцене, но и в судейских креслах.
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На этот раз настоящее противостояние развернулось между Дмитрием Шуровым (Pianoboy) и Олегом Винником. Причиной тому – уже традиционно стала женщина, одна из конкурсанток проекта, передает Rus.Media.
Если эстрадном блондину исполнение песни под акустическую гитару не понравилось и он решил сказать участницы решительное “нет”, то у Шурова было свое мнение по этому поводу. Дошло до того, что музыкант откровенно намекнул: коллега просто ставит крест на чужом таланте, который заметили все в зале, кроме него самого.
“Перед вами человек, который поет, излучает энергетику. Вы реально хотите ее “зарубити”? Олег, да перестань, ты серьезно? Думаю, ты делаешь ошибку”, – не на шутку разозлился певец в прямом эфире. Только вот Винника это ничуть не задело и репутация женского любимца практически окончательно была подорвана.
“Дима, не притворяйся разумного, достаточно”, – с каменным лицом произнес он, чем в очередной раз дал повод для обсуждения судейских качеств.