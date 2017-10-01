“Х-фактор” 8 сезон: как прошел пятый кастинг в Киеве (видео)
2017-10-01 14:38
“Х-фактор” 8 сезон: как прошел пятый кастинг в Киеве (видео)
Пятый выпуск украинского шоу “Х-Фактор” 8 прошел в Киеве.
На проекте “Х-фактор” 8 сезон, каждый мечтает о сцене украинцу, представится шанс продемонстрировать всей стране свои вокальные данные, передает Rus.Media. Определять судьбу участников будет четверка жюри: Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров и Андрей Данилко.
На сцене шоу Х-фактор 8 выступила необычная группа под названием “Dzherela”. Они исполнили песню “Между нами тает лед”. Группа выступает уже 11 лет в качестве народного коллектива, но на Х-фактор они пришли удивлять и покорять молодежь.
Следующий на сцену вышел Юра Романенко. Парню всего лишь 15 лет и ему не нужен миллион, он просто хочет петь. Юра исполнил песню Фрэнка Синатры “My Way”.
Х-фактор пришла покорять группа “ARLET” со своей авторской песней. Все было бы хорошо, но Дмитрий Шуров был очень удивлен, когда увидел гитариста. Парень уже несколько месяцев играет в группе “PIANOБОЙ”.
Следующая участница Алена Никулина решила покорить песней Верки Сердючки – “Я рождена для любви”. Эта милая и веселая девушка работает обычным кассиром в магазине,но мечтает петь на сцене.
Большой неожиданностью для судьей было, когда на сцену вышла знаменитая актриса Екатерина Кистень! Оказывается, звезда сериала “Когда мы дома” еще с детства мечтала петь. Она умеет не только покорять актерскими способностями, но и голосом.
На сцену вышел молодой парень Александр Коновалов не только петь, а еще устроить судьям праздник и поднять всем настроение. Парень исполнил песню Stromae – “Papaoutai”. Настя Каменских и Дмитрий Шуров даже танцевали.
Следующая участница Вика Сироштан оказалась землячкой Олега Винника. Она подарила судьям угощение и исполнила песню Софии Ротару – Одна калина”.
Следующий участник Юрий Ищук исполнил песню The Bangles – “Eternal Flame”. Сам он бакалавр прикладной математики и по-этому разработал теорию “Х”-победы. Юрий решил, что ему стоит только выйти на сцену и победа уже в кармане.
Пришла покорять Х-фактор мак-работница Галя Веренич. Она исполнила свою авторскую песню о наболевшей работе.
На сцену Х-фактора появился удивительный парень с Кубы Ригоберт Торриенте . Он исполнил песню Luis Fonsi – “Despacito”. Зрители и судьи просто танцевали.