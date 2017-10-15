“Х-фактор” 8 сезон: как прошел кастинг во Львове (видео)
2017-10-15 11:22
“Х-фактор” 8 сезон: как прошел кастинг во Львове (видео)
Седьмой выпуск украинского шоу “Х-Фактор” 8 прошел во Львове.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Украинское шоу “Х-Фактор” продолжает искать уникальные голоса страны, передает Rus.Media.
В предыдущем выпуске шоу “Х-Фактор” от 07.10.2017 на сцену выходили участники, которые всеми силами пытались удивить судей и покорить их своими голосами. Впрочем, не всем это удалось. Некоторые выступающие, по мнению судей, не имели хороших вокальных данных для участия в проекте. Другие, наоборот, заставили жюри восторженно наблюдать за выступлением и слушать волшебные голоса.
Каждый, кто мечтает о большой сцене, может получить шанс продемонстрировать свои вокальные данные всей Украине. Судейскую четверку, которая оценивает участников, представляющих: Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко. Также, в проекте появился новый ведущий Андрей Бедняков. Он поддерживает участников и развлекает публику.
На этой неделе “Х-Фактор” искал таланты в Львове. Участники оказались очень талантливыми и креативными, поэтому судьям было трудно сделать выбор.
Первыми на львовскую сцену удивлять судей на сцену вышли неординарные ребята из “Patsyki z Franeka”. Один из участников группы скрывает свою личность под маской кота, так как является депутатом и не хочет привлекать к себе излишнее внимание. Группа исполнила оригинальную авторскую песню “VasЯ OMG”.
Светлана приехала на шоу Х-фактор 8, седьмой кастинг, чтобы увидеть своего кумира Олега Винника и пригласить его на рыбалку. Кроме этого, девушка исполнит для Олега его же песню “Нино”.
Следующей на сцену шоу Х-фактор 8, седьмой кастинг вышла Алина Шевченко. С шести лет девушка старательно училась искусству, пению и музыке и теперь, через много лет, пишет собственные песни. Одну из таких песен Алина решила презентовать на сцене шоу Х-фактор 8.
Зажег публику и удивил судей уверенный в себе парень Андрей Подкалюк. Он спел песню Justin Timberlake “can’t Stop the Feeling”.