Гуру мировой дипломатии дала Украине совет
2017-09-24 10:07
Гуру мировой дипломатии дала Украине совет
Нужно сделать шаг назад.
Известный американский дипломат Кондолиза Райс уверена, что киевскому правительству нужно уже сейчас заботиться о жителях оккупированных территорий Донбасса, передает Rus.Media.
“Минский формат показал, что уже давно работает неэффективно. Сегодня США и страны Европейского союза ведут поиск решения, которые улучшат Минские соглашения, наполнят их реальной значимости”, – сказала Райс, передает “Новое время”.
Она уверена, что украинское правительство должно найти механизмы, которые смогут стабилизировать ситуацию на востоке Украины. При этом нельзя упустить политические перспективы.
“Мы должны сделать шаг назад и понять, что является необходимыми элементами для стабильности на востоке Украины”, – сказала чиновник.
Что происходит на Донбассе.