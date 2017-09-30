Губная помада оказалась вредной для зубов…
Оказывается, губная помада разрушает зубы и вызывает кариес
Группа ученых из Бразилии из университета Сан-Пауло провели уникальное исследование, в котором доказали, что губная помада наносит существенного вреда — она не только провоцирует развитие кариеса, но и полностью может разрушить зубы.
По словам ученых, большинство губных помад в своем составе имеют вредный твердый парафин. Небольшая концентрация не способна так пагубно навредить зубам, но если губной помадой пользоваться регулярно, то разрушение зубной эмали не избежать. Автор исследования Антонио Хабьер говорит, что твердый парафин остается на зубах в течение долгого времени, сообщает grifonsoft.ru.
За это время мелкие частицы парафина, которые имеют патогенные бактерии, постепенно разрушают зубную эмаль. Сначала на зубах возникают мелкие трещины, которые незаметны для человеческого глаза, далее развивается кариес и страдает эмаль. Только за месяц пользования губной помадой женщина может иметь большие проблемы с зубами.
Чтобы уберечь зубы, ученые рекомендуют регулярно защищать эмаль специальными покрытиями.