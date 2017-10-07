Грузовик протаранил толпу военных, есть погибшие
2017-10-07 09:23
Грузовик протаранил толпу военных, есть погибшие
Смерть на колесах.
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На тренировочной военной базе Форт Джексон в США грузовик влетел в толпу военных, передает Rus.Media.
Об этом сообщил командир, генерал-майор Пит Джонсон.
«Трагический инцидент с участием военного транспорта и строя солдат привел к смерти двух военнослужащих и травм еще в шести», — отметил он.
В связи с этим он выразил соболезнования семьям погибших американцев.
«Наши сердца и молитвы выходят к семьям солдат, которых мы потеряли сегодня и семьям раненых. Они представляют лучшее, что есть в нашей нации, и мы будем стремиться поддерживать всех тех, кто пострадал в это трудное время», — подчеркнул Джонсон.
Следует уточнить, что раненые бойцы были госпитализированы. По информации медиков, двое из них находятся в тяжелом состоянии.