Группа 1+1 обнаружила на своих сайтах скрытый добыча криптовалюти
2017-10-18 15:15
Группа 1+1 обнаружила на своих сайтах скрытый добыча криптовалюти
Вероятно, это делалось в интересах международного стартапа Newzmate.
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Группа 1+1 media обнаружила и остановила незаконное вмешательство в работу своих сайтов, целью которого была скрыта добыча криптовалюти Monero, сообщает Телекритика, передает Rus.Media.
Вероятно, это делалось в интересах международного стартапа Newzmate.
Как рассказала пресс-служба медиахолдинга, департамент 1+1 digital провел расследование и обнаружил, что через API компании Newzmate в браузеры читателей новостных сайтов группы с домена api.traq.li загружался скрытый скрипт CoinHive для добычи криптовалюты Monero. Таким образом, мошенники обогащались за счет ресурсов компьютеров пользователей без их ведома.
После обнаружения программа для майнинга была удалена со всех сайтов группы.
По данным 1+1 media, программа попала на сайты после покупки сервиса электронных рассылок Traqli, разработчиком которого является Newzmate. Кроме того, редакция сайта ТСН.иа получала предложение использовать сервис рассылки бесплатно, но при условии встраивания скрипта для майнинга. Оно было отвергнуто, но упомянутый скрипт все равно был внедрен на сайты группы.
В связи с этим медиагруппа подала заявление в Департамент киберполиции Нацполиции. Также 1+1 media призывает другие медиакомпании периодически проверять код новостных сайтов и рекламных модулей на предмет посторонних программ.
В сентябре скрипт майнинг Monero был обнаружен на сайтах медиа-холдинга UMH, в частности football.ua, Korrespondent.net, iSport.ua и Tochka.net. Сайты устранили скрытый майнинг, выяснив, что для майнинга криптовалюты их использовал один из партнеров.