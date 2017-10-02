Группа «Бумбокс» отменил сразу пять концертов впервые за время своего существования
2017-10-01 22:31
Группа «Бумбокс» отменил сразу пять концертов впервые за время своего существования
Фанаты резко раскритиковали группу за выбор мест для концертов.
В субботу, 30 сентября, стало известно об отмене сразу пяти концертов группы Бумбокс в рамках тура в поддержку мини-альбома «Голый Король».
По словам продюсера коллектива Алексея Согомонова, вероятно, эти концерты состоятся в 2018 году.
«Я, Алексей Согомонов, продюсер группы, с тяжелым сердцем вынужден сообщить нашим фанам следующее: впервые за 13-летнюю историю группы мы вынуждены отменить пять концертов. Пять концертов тура “Голый Король”. Луцк, Ровно, Тернополь, Кривой Рог, Мариуполь – мы прекрасно помним, какими крутыми были концерты у вас дома. Мы ценим все, что вы делаете для группы и постараемся приехать к вам в 2018 году – извините, не могу пока сказать, когда», – указано в официальном сообществе группы в Facebook.
Менеджмент коллектива пообещал, что средства за билеты на отмененные концерты будут возвращены.
«Для многих из вас было совсем непросто найти нужную сумму на билеты – я это знаю. Пожалуйста, не дайте этим деньгам пропасть – все средства будут возвращены билетными операторами, это гарантируют организаторы тура Virus Music и Concert.ua.
Прошу прощения от себя лично и от всей ББ-Family. Наверное, мы должны пройти и через такое. И это тоже рок-н-ролл», – отметил Согомонов.
Как следует из комментариев под заметке, концерт отменен из-за плохих продаж билетов. Такое решение также вызвало гнев фанатов, которые раскритиковали группу за неправильный, по их мнению, выбор мест для своих концертов. Фанаты считают, что группа не должен выступать в сидячих залах, в частности в театрах.
Отметим, следующие украинские концерты после воскресного выступления Бумбокса в Одессе, состоятся 12 октября (Черкассы), 13 октября (Запорожье), 20 октября (Херсон), 21 октября (Днепр), 27 октября (Кременчуг), 28 октября (Николаев), 18 ноября (Киев) и 16 декабря (Львов).
Напомним, шестипісенний мини-альбом «Голый Король» увидел свет 22 августа этого года. Его цифровую копию можно купить в онлайн-магазинах Google Play и iTunes.