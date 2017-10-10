Грудь туда и обратно: звезды, которые не могли определиться с размером!
2017-10-10 12:15
Грудь туда и обратно: звезды, которые не могли определиться с размером!
Пост о том, как знаменитости увеличивали свой бюст, но потом возвращались к своим обычным формам.
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Большая грудь, получена усилиями хирургов, долгое время была в моде, и многие звезды бесстрашно ложились под нож – только бы стать еще прекраснее, передает Rus.Media.
Сегодня в тренде ставки на естественность, так и силиконовые имплантаты стали доставлять проблемы своим хозяйкам. В этой статье мы поговорим о наиболее известных случаях, когда знаменитости никак не могли определиться с необходимым размером груди.
Памела Андерсон. Негласный рейтинг звезд, которые отказались от большого, но искусственной груди в пользу естественных размеров, возглавляет, пожалуй, Памела Андерсон.
Впрочем, Памела поправила не только грудь, лицо стало другим, бывшая пышногрудая актриса осталась лишь в памяти, на фото и кинопленке.
Николь Кидман. Актриса долго сохраняла естественность, но пару лет назад Николь Кидман все-таки легла под нож ради увеличения груди.
О причинах, толкнувших секс-символ корректировки внешности, можно только догадываться. Впрочем, большая грудь не прижилась, и Кидман уже вернулась к природным формам.
Виктория Бекхэм. Солистка группы Spice Girls впервые увеличила грудь в 1999 году. 3-го размера оказалось недостаточно для максимального удовольствия и Виктория Бекхэм сделала еще одну операцию. Позже огромную грудь певицы прозвали «торпедами».
В 2010 году в интервью журналу Allure 41-летняя Виктория Бекхэм, дизайнер, призналась, что избавилась от имплантов.
Кортни Лав. Вдова Курта Кобейна никогда не стеснялась своей груди естественного размера, но в начале нулевых поддалась всеобщей модной тенденции. Хирурги прошлись не только по груди: изменениям подверглись и губы звезды. Позже Кортни устала от «тяжкого груза» и удалила имплантаты, оставив их на память. Вот только это решение обернулось трагедией: оранжевый шпиц певицы съел один из имплантов, после чего умер..
Вскоре Кортни вновь пошла к хирургам, однако теперь ее грудь выглядит более естественной, чем после первого вмешательства.
Джейн Фонда. Мода на ненатуральный бюст настигла актрису, когда ей было за 50. Правда, большая грудь быстро надоела Джейн, заставив ее вернуться к настоящим размерам. Хотя еще более искусственная грудь раздражала ее мужа: «Я прожила много лет, не чувствуя себя женственной, и подумала, что импланты могут это изменить. В течение какого времени прием срабатывал – они придали мне уверенности. Но мой муж их возненавидел, и я вслед за ним».
Кроме того, у звезды обнаружили неинвазивный рак молочной железы, который актрисе удалось преодолеть.
Бритни Спирс. Поп-дива никогда не отличалась большим размером груди, но однажды ее бюст стал выглядывать из корсета.
Бритни позже избавилась от большой груди. Правда, к этому времени и сама певица стала больше на пару размеров.
Дженнифер Коннелли. Дженнифер Коннелли все отрицает, но журналисты настаивают: в 90-х годах импланты были, но позже звезда вернулась к своим формам.
Скарлетт Йоханссон. Скарлетт с грудью никогда не перебарщивала, она увеличивалась на размер и ровно на размер уменьшалась со временем. Последнее изрядно огорчает фанатов…
Алена Водонаева. А это совсем другая история: грудь Алены Водонаевой была большой от природы и девушке очень мешала. Деньги и руки хирургов пришли на помощь известной модели. Вообще звезд, которые уменьшали размер своей натуральной груди, а не имплантов, достаточно. После эти дамы до своего великого и естественного размера уже не возвращались.