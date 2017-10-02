Грудь Анджелины Джоли, Пенелопы Крус и еще 20 актрис, которые обнажились в кино

despravda | 02.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-01 18:02

Грудь Анджелины Джоли, Пенелопы Крус и еще 20 актрис, которые обнажились в кино
В нашем списке – известные и не очень актрисы, которые сбросили с себя все лишнее ради эффектного кадра

Михалина Ольшанская, «Матильда», передает Rus.Media.

Джейми Ли Кертис, «Поменяться местами»

Шеннон Элизабет («Американский пирог»

Анджелина Джоли, «Джиа»

Лаура Хэрринг, «Малхолланд Драйв»

Ким Бэсинджер, «9 ? недель»

Людивин Санье, «Бассейн»

Дениз Ричардс, «Дикость»

Гленн Клоуз, «Роковое влечение»

Мэг Райан, «Темная сторона страсти»

Орнелла Мутти, «Солнце на коже»

Пенелопа Крус, «Ветчина, ветчина»

Кейт Уинслет, «Титаник»

Энн Хэтэуэй, «Любовь и другие лекарства»

Ева Грин, «Мечтатели»

Шэрон Стоун, «Основной инстинкт»

Хелена Бонэм Картер, «Сердце мое»

Ума Турман, «Опасные связи»

Хелен Хант, «Суррогат»

Холли Берри, «Пароль „Рыба-меч“»

Кирстен Данст, «Меланхолия»

Кристина Риччи, «Нация прозака»

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