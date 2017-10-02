Грудь Анджелины Джоли, Пенелопы Крус и еще 20 актрис, которые обнажились в кино
2017-10-01 18:02
Грудь Анджелины Джоли, Пенелопы Крус и еще 20 актрис, которые обнажились в кино
В нашем списке – известные и не очень актрисы, которые сбросили с себя все лишнее ради эффектного кадра
Михалина Ольшанская, «Матильда», передает Rus.Media.
Джейми Ли Кертис, «Поменяться местами»
Шеннон Элизабет («Американский пирог»
Анджелина Джоли, «Джиа»
Лаура Хэрринг, «Малхолланд Драйв»
Ким Бэсинджер, «9 ? недель»
Людивин Санье, «Бассейн»
Дениз Ричардс, «Дикость»
Гленн Клоуз, «Роковое влечение»
Мэг Райан, «Темная сторона страсти»
Орнелла Мутти, «Солнце на коже»
Пенелопа Крус, «Ветчина, ветчина»
Кейт Уинслет, «Титаник»
Энн Хэтэуэй, «Любовь и другие лекарства»
Ева Грин, «Мечтатели»
Шэрон Стоун, «Основной инстинкт»
Хелена Бонэм Картер, «Сердце мое»
Ума Турман, «Опасные связи»
Хелен Хант, «Суррогат»
Холли Берри, «Пароль „Рыба-меч“»
Кирстен Данст, «Меланхолия»
Кристина Риччи, «Нация прозака»