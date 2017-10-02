Грузия. Футболист умер перед матчем
02.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-02 07:50
Грузия. Футболист умер перед матчем
Во время разминки перед матчем вратарь грузинского клуба Зугдиди Шота Маминашвили потерял сознание.
Во время разминки перед матчем потерял сознание 31-летний вратарь грузинского клуба “Зугдиди” Шота Маминашвили, передает Rus.Media. Его доставили в больницу, но спортсмен скончался.
В связи с трагическим событием матч между командами “Зугдиди” и “Вит Джорджия” был отменен.
Маминашвили большую часть своей карьеры провел в составе батумского “Динамо”. В клуб “Зугдиди” игрок перешел перед началом текущего сезона. Также вратарь выступал в разные годы за грузинские футбольные клубы “Мачахела” и “Шукура”.