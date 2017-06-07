Грозы, град и сильный ветер: северян предупреждают об ухудшении погоды
Согласно информационному сообщению Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА 07-08 июня 2017. по городу Чернигову и области ожидаются грозы, град, местами ливни, при грозе усиление ветра до 15-20 м / с. Пресс-служба ОАО «Черниговоблэнерго» напоминает: – при порывов ветра не следует находиться под линиями электропередач; – если вы увидели оборванный провод, не следует подходить к нему на расстояние ближе 8 метров, и не допускать к нему других лиц до приезда работников Общества; – не следует касаться оборванного электрического провода и пытаться его убрать; – не пытайтесь самостоятельно устранить повреждения в электросетях, при этом не стоит забывать, что электрические провода часто проходят рядом с проводами телекоммуникационных сетей; – в случае выявления повреждения в электрических сетях немедленно сообщите в колл-центр Общества по телефону 0-800-210-310 или дежурному диспетчеру электросетей соответствующего района.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым