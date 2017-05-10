Грозный «Сапсан»
В начале 1990-х годов в связи со снятием с вооружения ВСУ комплексов оперативно-тактических ракет 9К52 «Луна-М» и физическим старением комплексов 9К79-1 «Точка-У» Министерство обороны Украины приняло решение о создании аналогичного отечественного комплекса. Возможности для этого были – еще с советских времен днепропетровский конструкторское бюро «Южное» принимало активное участие в различных гражданских и военных ракетных программах. Так в 1994 году в Днепропетровске начались работы по проекту «Борисфен» по созданию оперативно-тактического комплекса с расстоянием поражения целей в 500 км. Однако в 2003 году из-за отсутствия финансирования работы были прекращены. В 2006 году при активной поддержке президента В. А. Ющенко Совбез Украины приняла решение о начале разработки нового многофункционального ракетного оперативно-тактического комплекса «Сапсан». В этом же году был заключен договор с конструкторским бюро «Южное» на разработку комплекса и начата работа по проекту. Фактически были продолжены работы по проекту «Борисфен». В 2007 году на финансирование работ по проекту было выделено 12 млн долларов США. В апреле 2010 года генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий Алексеев сообщил, что в 2009 году конструкторское бюро «Южное» завершило эскизный проект комплекса «Сапсан» и может приступить к его проектированию. Согласно плану, комплекс должен был поступить на вооружение украинской армии в 2011 году, но в связи с недостаточным финансированием работы серьезно затянулись. Так, в октябре 2011 года разработчики оценивали возможности принятия «Сапсана» на вооружение уже концом 2015 года. При этом в проекте создания комплекса в то время было задействовано около 70 предприятий Украины, 99% компонентов комплекса были украинского производства. Однако в июне 2013 года после того как в проект «Сапсан» было вложено более 200 млн гривен (около 100 млн долларов по курсу того времени) министерство обороны Украины остановило финансирование работ по проекту. На тот момент «Южное» продолжило работы по параллельному проекта – экспортного ОТРК «Гром», активно предлагался на международном рынке и по факту спонсировался Саудовской Аравией. После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе работы над проектом «Сапсан» были восстановлены. В января 2016 года президент Украины П. А. Порошенко сообщил, что в утвержденном варианте государственного военного заказа Украины на 2016 год предусмотрено выделение финансирования государственной целевой программы создания многоцелевого ракетного комплекса «Сапсан». По оценкам специалистов комплекс может быть представлен на исследовательские испытания в 2018 году. ОТРК «Сапсан» предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 80 до 290 км. Вес боевого блока одноступенчатой баллистической ракеты должно быть 480 кг. Боевая часть может быть выполнена с моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная – это первое всего осколочно-фугасная боевая часть. Кассетная боевая часть снабжена осколочно-фугасными боевыми элементами. Расчетная площадь поражения ракеты – более 10 000 кв. метров. Вес ракеты с пусковым контейнером длиной 7,2 метра составляет 3,5 тонны. Бортовая система управления ракеты инерциальная, что комплектуются системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными). Автоматизированная пусковая установка комплекса базируется на шасси грузового автомобиля высокой проходимости (в базовом варианте – КрАЗ, также возможно использование гусеничной платформы разработки конструкторского бюро Морозова) и снабжена набором систем и оборудования для автономного осуществления подготовки к пуску и самого пуска ракеты, который осуществляется минометным типу. Большинство данных по комплексу засекречены, поэтому все цифры носят оценочный характер. По мнению специалистов, оптимальным вариантом формирования подразделений, вооруженных ОТРК «Сапсан», станут батареи из 2-3 самоходных пусковых установок и передвижного командного пункта. Интересно, что аналогом ОТРК «Сапсан» является российский «Искандер», который во многом опережает украинский проект, так как у него нет ограничений в дальности стрельбы (Украина не имеет права разрабатывать ракетные комплексы с радиусом поражения более 300 км и боевой нагрузкой более 500 кг) и есть возможность вооружать ОТРК ядерными боеголовками, которой Украина не имеет.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым