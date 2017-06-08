Гройсман проверил качество ткани на «Чексили»
На Черниговщине сегодня посетил Премьер-министр Украины. Он посетил камвольно-суконную компанию «Чексил». Экскурсию Владимиру Гройсману устроили не просто так, потому что предприниматели хотят получить государственный заказ на изготовление спецодежды. Ведь в Чернигове сейчас изготавливают униформу для силовых структур. О самом предприятии Премьер-министр отозвался неоднозначно, однако сообщил, что государство должно способствовать развитию легкой промышленности. Сами же руководители компании «Чексил» уверяют: работают не на полную мощность, но могут производить вдвое больше ткани, ведь имеют обновленную итальянскими станками техническую базу. Правда, эти станки не новые, за рубежом они были в использовании. «На предприятии среди работников не все местные. Значительную часть составляют итальянцы и белорусы », – сообщил один из руководителей предприятия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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Sergey Yurchenko