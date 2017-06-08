Гройсман проверил качество ткани на «Чексили»

despravda | 08.06.2017 | Новости | 1 комментарий

На Черниговщине сегодня посетил Премьер-министр Украины. Он посетил камвольно-суконную компанию «Чексил». Экскурсию Владимиру Гройсману устроили не просто так, потому что предприниматели хотят получить государственный заказ на изготовление спецодежды. Ведь в Чернигове сейчас изготавливают униформу для силовых структур. О самом предприятии Премьер-министр отозвался неоднозначно, однако сообщил, что государство должно способствовать развитию легкой промышленности. Сами же руководители компании «Чексил» уверяют: работают не на полную мощность, но могут производить вдвое больше ткани, ведь имеют обновленную итальянскими станками техническую базу. Правда, эти станки не новые, за рубежом они были в использовании. «На предприятии среди работников не все местные. Значительную часть составляют итальянцы и белорусы », – сообщил один из руководителей предприятия.

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  • Sergey Yurchenko

    Очень интересно за какого дурака держат нашего премъер министра на чексиле работают итальянцы и беларусы.А наши работяги по 3 месяца зарплату не получают. Устроили показуху а люди перед приездом Гройсмана сидели на своём счету потуже затягивая пояса .