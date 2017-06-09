Гройсман проинспектировал Чернигов
С рабочим визитом в Чернигове побывал Премьер-министр Владимир Гройсман. Встречали премьера выставкой одежды и военной формы, которые изготавливают в черниговской камвольно-суконной компании «Чексил». Частное акционерное предприятие просит государственный заказ. «Здесь представлена форма Минобороны. Все основные ткани производимые нами. Очень важна поддержка премьера. Учитывая наши производственные мощности »,-директор ЗАО« Чексил »Василий Шитиков. Для этого украсили цеха. Завезли итальянские, хоть и применяемые станки. И накануне премьерского визита выплатили работникам всю задолженность по зарплате. «Мы работаем от выработки сколько заработал. Ну, было 30 месяцев. Меньше немножко было », – верстальщик Виталий Берьоза. Владимир Гройсман лично проверил качество ткани и оборудования. И заверил: легкая промышленность сегодня действительно нуждается в поддержке государства. Правда, госзаказ «Чексила” не пообещал. «Сегодня можно отметить, что наши легковушки не только поставляют продукцию на внутренний рынок. Есть и вопросы по технической модернизации », – премьер-министр Украины Владимир Гройсман. После Чексила премьерский эскорт направился на форум предпринимателей легкой промышленности. Черниговские производители рассказали обо всех проблемах, которые не дают развиваться. После встречи с предпринимателями Владимир Гройсман повели на экскурсию в легендарный парке Богдана Хмельницкого и очередного фонтана.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым