Громкий секс-скандал в Голливуде получил продолжение
16.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-16 12:39
Громкий секс-скандал в Голливуде получил продолжение
В Британии расследуют три новых эпизода сексуальных домогательств со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
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В полиции Лондона заявляют о том, что о домогательствах со стороны Вайнштейна заявила еще одна женщина, передает Rus.Media.
Все три эпизода, которые сейчас расследуют правоохранители, состоялись в Лондоне в 2010, 2011 и 2015 годах. Подробности об этой женщине пока не разглашаются.