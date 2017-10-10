Гройсмана «порвали» после нового пенсионного улучшение
2017-10-10 15:38
Гройсмана «порвали» после нового пенсионного улучшение
Это издевательство.
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Украинцы гневно отреагировали на пост премьер-министра Владимира Гройсмана о внедрении пенсионной реформы, передает Rus.Media.
В частности, глава правительства опубликовал на своей странице в Facebook пост с видеообращением, в котором рассказывает о том, что из себя представляет пенсионная реформа.
Несмотря на слова и обещания премьера, пользователи соцсетей разозлило то, как например выжить при таких ценах и коммунальных расходах.
А пользователь Николай Кизяк и вовсе высмеял принятый закон о пенсионной реформе.
При стаже 15 — 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет — до 65 лет. Однако поэтапно будет увеличиваться страховой стаж, и с 2028 нужно будет иметь 35 лет стажа.
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