Гройсмана «порвали» после нового пенсионного улучшение

despravda | 10.10.2017 | Украинские новости | 1 комментарий

2017-10-10 15:38

Гройсмана «порвали» после нового пенсионного улучшение
Это издевательство.

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Украинцы гневно отреагировали на пост премьер-министра Владимира Гройсмана о внедрении пенсионной реформы, передает Rus.Media.

В частности, глава правительства опубликовал на своей странице в Facebook пост с видеообращением, в котором рассказывает о том, что из себя представляет пенсионная реформа.

Несмотря на слова и обещания премьера, пользователи соцсетей разозлило то, как например выжить при таких ценах и коммунальных расходах.

А пользователь Николай Кизяк и вовсе высмеял принятый закон о пенсионной реформе.

При стаже 15 — 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет — до 65 лет. Однако поэтапно будет увеличиваться страховой стаж, и с 2028 нужно будет иметь 35 лет стажа.

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  • Bandera

    а почему на фотографии в статье изображён голод в поволжье в 1921-1922, а не голодомор 1932-1933?