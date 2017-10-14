Гройсман сообщил, на сколько вырастут большинство пенсий
2017-10-13 20:11
Гройсман сообщил, на сколько вырастут большинство пенсий
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что большинство пенсионеров получат повышение пенсий более, чем на 200 гривен.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Изменения в пенсионное законодательство вводят автоматическую индексацию пенсий, передает Rus.Media. Об этом в интервью “5 канала” напомнил Премьер-министр Владимир Гройсман.
“Это система, которая не разово повышает пенсию. То есть, каждый год, начиная с 2019 года, уже будет индексация, и эта индексация не будет зависеть ни от кого. Эта индексация будет зависеть от экономики, от цифр, как растет средняя заработная плата в стране, как развивается инфляция. И поэтому эти индексы будут вводиться автоматически. Вот что является очень важным для того,чтобы построить справедливую пенсионную систему”, – отметил он.
Гройсман подчеркнул, что закон о пенсионной системе работает, и пояснил, что изменится для пенсионеров.
“Сегодня пенсионная система дает возможности повысить пенсии 9 млн украинских пенсионеров, потому что около 3 млн человек вышли на пенсию в 2016-2015 годах и там расчеты были совсем другими, потому что средняя заработная плата была другой, но базовая заработная плата для большинства украинских пенсионеров, для 90%, она была все-таки очень заниженной, потому представьте себе, что это было 1190 грн и заработная плата, из которой исчислялась пенсия, и это было абсолютно несправедливо, потому что сейчас это уже 3764 грн. Вторая позиция – минимальная пенсия в стране была 949 грн, уже в октябре месяце мы эту пенсию повышаем и уже минимальная пенсия в стране 1452 грн. Свыше 9 млн пенсионеров получат повышение пенсий, и для большинства это больше чем 200 грн”, – сказал Премьер.