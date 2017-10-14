Гройсман рассказал об индексации пенсий
2017-10-14 21:47
Гройсман рассказал об индексации пенсий
Индексировать пенсии начнут через два года.
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Индексация пенсий в Украине начнется в 2019 году и будет проходить ежегодно, передает Rus.Media. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает 5 канал.
По его словам, индексация будет происходить ежегодно и позволит поддерживать пенсию в таком размере, который обеспечит достойную жизнь украинских пенсионеров.
“Это система, которая не разово повышает пенсии. То есть каждый год с 2019 года уже будет индексация. И эта индексация не будет зависеть ни от кого”, – сказал он.
При этом, как утверждает премьер, индексация будет зависеть от многих факторов.
“Эта индексация будет зависеть от экономики, от того, как растет средняя заработная плата в стране, как развивается инфляция, и поэтому эти индексы будут вводиться автоматически. Вот что очень важно, чтобы построить справедливую пенсионную систему”, – добавил Гройсман.