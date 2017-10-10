Гройсман рассказал об экономических итогах встречи с Эрдоганом
2017-10-10 08:59
Гройсман рассказал об экономических итогах встречи с Эрдоганом
Украина и Турция активизируют работу по подготовке Соглашения о Зоне свободной торговли.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган во время личной встречи обсудили вопросы экономического сотрудничества в сфере торговли, говорится на странице премьер-министра Украины в “Фейсбук”, передает Rus.Media.
“Заключенные во время заседания Стратегического Совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турецкой Республики соглашения о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения – хороший сигнал для деловых кругов и бизнеса обеих стран”, – заявил глава украинского правительства.