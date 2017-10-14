Гройсман: Повышение зарплаты медработникам возможно после медреформы
2017-10-13 20:14
Гройсман: Повышение зарплаты медработникам возможно после медреформы
Премьер-министр отметил, что больницы доведена “до ручки”, доктора получают мизерную плату, и при этом у нас нет бесплатной медицины.
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Повышение заработной платы медицинским работникам возможно после реформирования системы здравоохранения, считает премьер-министр Владимир Гройсман, передает Rus.Media.
“Я считаю, что это (повышение зарплаты) возможно, но тогда, когда мы изменим систему медицины. То есть, мы меняем систему и это не может, а должно привести к повышению зарплаты медикам”, – сказал он в интервью.
Премьер также отметил, приоритетность медицинской реформы.
“Сейчас очень важно, чтобы парламент рассмотрел и принял медицинскую реформу. Больницы доведена “до ручки”, доктора получают мизерную плату, и при этом у нас нет бесплатной медицины, и люди за все платят – это маразм и это нужно изменить. Как изменить, мы понимаем”, – сказал он.