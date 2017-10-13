Гройсман пообещал “драконовские” штрафы для недобросовестных работодателей
2017-10-13 10:22
Гройсман пообещал “драконовские” штрафы для недобросовестных работодателей
Премьер считает, что время требовать от работодателей оформлять всех людей на работу официально.
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В рамках повышения минимальной заработной платы были приняты серьезные решения о штрафных санкциях, которые застосувуватимуться недобросовестных работодателей, передает Rus.Media. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
“Я считаю, что мы должны как работники требовать от наших работодателей оформлять всех людей на работу официально. В этом вопросе надо поставить точку”, – считает Гройсман.
Он добавил, что время, когда наемного работника воспринимали как раба без прав и без документов, должна отойти в прошлое.
“Мы приняли решение в рамках повышения минимальной заработной платы, очень серьезные, я бы сказал “драконовские” штрафные санкции. Пока что мы их даже не внедряли, потому что это десятки и сотни тысяч гривен, если найдем неоформленного работника. Мы боремся за будущее человека, который сегодня работает. Она работает, она получает зарплату, за него должны быть заплачены взносы в Пенсионный фонд и она должна спокойно смотреть в будущее”, – отметил Гройсман.
Он добавил, что недобросовестных работодателей, скрывающих занятость и от своих наемных рабочих уплате в пенсионный фонд, фактически делают их в будущем бедными.
“Мы это должны менять. В том числе есть полномочия местных органов власти, которые сейчас получили по закону полномочия, чтобы следить за этим и принимать соответствующие меры по детенизации”, – отметил Гройсман.