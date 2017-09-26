Гройсман озвучил, в каком случае уйдет в отставку
2017-09-22 13:19
Гройсман озвучил, в каком случае уйдет в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о готовности уйти в отставку со своей должности в случае, если ему не удастся провести пенсионную реформу.
Об этом глава правительства сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Rus.Media.
“С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, и достаточно существенную. Если я этого не сделаю, пожалуйста, я готов тогда пойти в отставку”, – заявил Гройсман.
В то же время украинский премьер выразил уверенность в том, что Верховная Рада поддержит пенсионную реформу, а Кабинету министров удастся ее реализовать.
“Я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом. Согласуем эти решения, они будут подписаны президентом, и мы их воплотим”, – сказал глава правительства.