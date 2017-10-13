Гройсман хочет позвать в Украину международные фонды для накопительные пенсии
2017-10-13 15:46
Гройсман хочет позвать в Украину международные фонды для накопительные пенсии
Глава правительства отметил, что волнуется за сохранность средств граждан.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за привлечение в Украину международных частных пенсионных фондов в рамках построения накопительной пенсионной системы, передает Rus.Media.
Глава правительства отметил, что выступает за построение второго уровня пенсионной системы (накопительной пенсионной системы), но переживает за сохранность средств граждан.
“Ведь все помнят потерю денег в Сбербанке СССР. Я не хочу повторения такого, поэтому нужны гарантии, чтобы люди знали, что если они делают накопления, то после выхода на пенсию они их получат. Я думаю, что здесь надо привлекать международные фонды, которые имеют хорошую репутацию, являются достаточно устойчивыми”, – сказал Гройсман.
По его словам, разработкой соответствующего законопроекта сейчас будет заниматься правительство вместе с депутатами, у которых есть ряд инициатив по вопросу.
Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект № 6614, которым внедряется пенсионная реформа. Президент Петр Порошенко подписал закон менее чем через неделю – 8 октября. Закон о реформе вступил в силу с 11 октября.
Пенсионная реформа не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста. Но некоторым придется отложить выход на заслуженный отдых, поскольку в Украине вводятся требования к страховому стажу.