Гройсман: еще есть шанс на увеличение пенсий с 7 октября
2017-09-24 21:07
Гройсман: еще есть шанс на увеличение пенсий с 7 октября
Несмотря на то, что Верховная Рада не приняла пенсионную реформу, еще не все потеряно и есть время на голосование ради того, чтобы в октябре 9 миллионов пенсионеров получили повышенные пенсии.
Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала “Украина” в воскресенье вечером, передает Rus.Media.
“Мне очень жаль, что мы не приняли это к 1 октября, но у парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Я считаю, что в первый же пленарный день, во вторник, они могли бы это сделать и это означало бы, что мы сможем – Пенсионный фонд, Министерство социальной политики – до 7 числа сделать соответствующие перерасчеты”, – сказал Гройсман.
Глава правительства убежден, что предложил именно такую справедливую и нормальную пенсионную систему, которую годами ожидают люди.