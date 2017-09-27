Гройсман анонсирует двукратное повышение пенсий, только не для всех
2017-06-03 14:29
Гройсман анонсирует двукратное повышение пенсий, только не для всех
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодаря пенсионной реформе состоится реальное повышение пенсий.
Благодаря пенсионной реформе, которую инициировал украинское правительство, прежде всего состоится осовременивания и реальное повышение пенсий. Об этом написал украинский премьер Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, передает Rus.Media.
“Человек рабочей профессии со стажем работы 37 лет, которая сейчас получает 1463 гривен после осовременивания будет ежемесячно получать пенсию в 2961 гривен. Уже с 1 октября украинские пенсионеры будут получать больше денег – это и есть справедливость, которой мы стремимся достичь”, – подчеркнул чиновник.