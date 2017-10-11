Грицак не исключает, что 14 октября в Украине могут состояться разработаны в Москве провокации
2017-10-11 22:15
Грицак не исключает, что 14 октября в Украине могут состояться разработаны в Москве провокации
Грицак заверил, что СБУ будет делать все, чтобы обеспечить порядок и законность на улицах столицы.
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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключает, что 14 октября в Украине могут состояться провокации, разработаны в Москве, передает Rus.Media.
Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов по поводу заявлений настоятеля Киево-Печерской лавры Павла о возможных провокациях 14 октября, вплоть до захвата Лавры.
«Я не удивлюсь грязных провокаций, которые могут быть разработаны в Москве – после всего того, что мы задокументировали в течение нескольких последних лет», – отметил Грицак.
Говоря о Киево-Печерской лавре, Грицак сказал, что «информация на разных уровнях уже ходит не первую неделю».
«Мы проверяем эту информацию, мы, в принципе, понимаем ситуацию, которая существует вокруг Лавры, но мне кажется, что в данном случае представители Лавры делают какие-то шаги, быстрее, на опережение, обнародуют информацию, чтобы потом избежать возможных инсинуаций», – сказал председатель СБУ.
Как известно, 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.