Градуіроване каре — отличный способ изменить внешний вид! 20 стильных вариантов

despravda | 09.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-09 14:58

Градуіроване каре — отличный способ изменить внешний вид! 20 стильных вариантов
Всем рано или поздно хочется кардинально изменить свой образ, привнести что-то смелое, необычное и дерзкий стиль, да и жизнь в целом.

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А что может справиться с этим заданием лучше, чем смена прически? Одно из лучших решений для этого — градуіроване каре! Ведь эта стрижка прекрасно подходит обладательницам волос средней и короткой длины, а еще она выглядит очень стильно и необычно.

20 смелых решений

Что такое градуированное каре?

Для начала давай разберемся, что же такое Градуіроване каре. Эту прическу можно назвать миксом двух базовых стрижек — каскада и классического каре. Эта стрижка отличается от обычного каре линией среза, которая имеет форму лесенки. Градуировка может быть как ярко выраженным, так и еле заметным.

Строгая форма классического каре подходит далеко не всем девушкам, а вот градуіроване каре — это поле для экспериментов. Эта стрижка подходит практически любой девушке, главное — подобрать правильную форму и сделать укладку.

Градуіроване каре с удлинением

Один из самых элегантных вариантов для волос средней длины — градуіроване каре с удлинением.

Есть несколько вариантов каре с удлинением, из которых можно выбрать тот, который подчеркивает твои черты лица и тип волос. Можно больше открыть затылок, а пряди продлить. Эта стрижка будет отлично смотреться как на прямых волосах, так и на волнистых.

Короткое градуіроване каре

Градуіроване каре прекрасно подходит для волос средней длины, но не менее стильно и смело оно выглядит у женщин с короткими волосами. Важно правильно расставить акценты.

Короткое градуіроване каре, полностью открывающая затылок, а вот боковые пряди можно оставить удлиненными. Оптимальная длина этих прядей — до линии скул.

Сама внешность задает рисунок прически, которая делает акцент на линии шеи и выделяет овал лица.

Уложенные градуіроване каре

Еще один неоспоримый плюс такой стрижки — простота укладки. Чтобы прическа приобрела красивый вид, понадобится совсем немного стайлинга, а также плойка, которая сделает пряди прямыми и гладкими.

Также тебе понадобится расческа-щетка с натуральной щетиной, чтобы придать локонам блеска и сияния.

С этой прической можно экспериментировать, и это легко, даже если ты не профессионал. Например, для вечернего образа можно завить элегантные локоны с боковых прядей или уложить волосы волной. С такой прической ты будешь выглядеть просто неотразимо!

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