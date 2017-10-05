Град и молнии: на Черниговщине бушует непогода
05.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, 5 октября, после обеда в северном районе Черниговской области наблюдается значительное ухудшение погодных условий.
В частности, в Корюковке выпал мелкий, но обильный град.
«Сперва как будто снегом засыпало, – рассказывает местная жительница Людмила Кугук. – На улице сделалось темно, пошел дождь, тогда град, но он быстро растаял. Еще и молнии бьют».
Также известно, что осадки в виде града прошли в Сновському районе.
Напомним, по прогнозам синоптиков, главным сегодня-завтра в погодных новостях будет ветер.
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