Град и молнии: на Черниговщине бушует непогода

magictr | 05.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 5 октября, после обеда в северном районе Черниговской области наблюдается значительное ухудшение погодных условий.

В частности, в Корюковке выпал мелкий, но обильный град.

«Сперва как будто снегом засыпало, – рассказывает местная жительница Людмила Кугук. – На улице сделалось темно, пошел дождь, тогда град, но он быстро растаял. Еще и молнии бьют».

Также известно, что осадки в виде града прошли в Сновському районе.

Напомним, по прогнозам синоптиков, главным сегодня-завтра в погодных новостях будет ветер.

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