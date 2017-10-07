ГПУ подозревает экс-председателя Госинвестиций в растрате почти 200 миллионов
2017-10-07 08:38
ГПУ подозревает экс-председателя Госинвестиций в растрате почти 200 миллионов
По информации ГПУ, чиновник совершил завладение путем злоупотребления служебным положением государственными средствами в особо крупных размерах.
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Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшего председателя Государственного агентства инвестиций и развития, передает Rus.Media.
Чиновника обвиняют в растрате имущества на сумму 195 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
“Департаментом специальных расследований в рамках досудебного расследования уголовного производства 02.10.2017 сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины бывшему руководителю Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию”, – говорится в сообщении.
По информации ГПУ, чиновник, занимая в период 2010-2011 годов руководящую должность в Госинвестициях, действуя по предварительному сговору в группе с одним из членов правительства, совершил завладение путем злоупотребления служебным положением государственными (бюджетными) средствами в особо крупных размерах на общую сумму более 195 млн гривен, в пользу ряда субъектов хозяйствования, что было безосновательно предоставлено под видом государственной поддержки инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.
С целью избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей до суда внесено соответствующее ходатайство.
Досудебное расследование уголовного производства продолжается.