GPS-контроль: черниговцы могут отслеживать общественный транспорт
На сегодняшний день весь общественный транспорт Чернигова оборудован средствами системы GPS-контроля.
По состоянию на 14 июля установлено всего 377 трекеров GPS в троллейбусах и в автобусах пассажирского транспорта общего пользования.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
Подключение общественного транспорта к системе GPS-контроля было одним из пунктов Меморандума, подписанном между перевозчиками и властями города.
Однако, в силу ряда обстоятельств, определенного срока установки GPS трекеров, то есть до 3 июня, соблюли не все перевозчики. Несмотря на это, за нарушение условий контрактов 3 предпринимателя-перевозчика были привлечены к ответственности и наказаны штрафом. Среди них: «Пассервіс», «Пассервіс – Люкс», «Пасавто, ЛТД».
«Жители города постепенно приобщаются к пользованию системой GPS-контроля и каждый черниговец уже имеет возможность осмотреть, как общественный транспорт города придерживается установленного графика движения, используя программу «Dozor», — сказал Юрий Горбань.
Он также сообщил, что сейчас идет наладка системы, и работники управления транспорта и связи ежедневно проводят ее мониторинг. Поэтому работа системы GPS-контроля в городе постепенно налаживается и со временем будет достигнута 100% эффективность.
Программным обеспечением «DozoR» можно за любой выбранный период времени отслеживать перемещение городского транспорта, время остановок и стоянок, выполнения рейсов и графиков движения.
Для этого можно воспользоваться помощью мобильного приложения DozoRCity или его веб-версии http://city.dozor.tech.
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