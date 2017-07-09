Готовый бутылочный чай может быть опасным для здоровья
Американские ученые говорят, что употребление готового холодного чая в бутылках может привести к образованию камней в почках. Данные исследования специалисты опубликовали на страницах научных журналов.
Исследователи провели эксперимент и выяснили, что готовый чай из бутылок содержит высокую концентрацию оксалатов, которые могут стать причиной образования камней в почках. По словам специалистов, обезвоживание в сочетании с холодным чаем из бутылок может привести к повышенному риску образования камней в почках, особенно у тех людей, которые склонны к этому, пишет grifonsoft.ru.
Ученые отметили, что мнение многих любителей холодного чая о том, что он гораздо лучше, чем газированные напитки и пиво, можно считать ошибочным. Лучшей заменой чая, по мнению экспертов, может стать обычная вода с ломтиком лимона.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым