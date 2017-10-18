Государственная Дума России запретила денежные переводы в Украину
2017-03-22 14:30
Государственная Дума России запретила денежные переводы в Украину
Госдума приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в Украину с помощью иностранных платежных систем.
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Об этом сообщают российские СМИ.
Как сообщается, законопроект принят в третьем чтении и направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем Украиной.
Напомним, в феврале этого года Госдума РФ 360 голосами поддержала в первом чтении законопроект № 21966-7 “О внесении изменений в Федеральный закон “О национальной платежной системе” в части совершенствования механизма регулирования трансграничных переводов денежных средств без открытия банковского счета”, передает Rus.Media.