Госстат сообщил, от чего чаще всего умирают украинцы
2017-09-25 14:46
Госстат сообщил, от чего чаще всего умирают украинцы
Основной причиной смерти в стране есть различные опухоли и новообразования: они виноваты примерно в каждой седьмой смерти.
По данным Госстата, за прошлый год в Украине от различных причин умерли более 580 тысяч человек, причем почти треть из них – от болезней сердца и кровеносных сосудов, сообщает expres, передает Rus.Media.
Второй основной причиной смерти в стране есть различные опухоли и новообразования: они виноваты примерно в каждой седьмой смерти.
Внешние причины идут третьими по количеству забранных жизней: примерно каждый двадцатый гражданин погибает под действием тех или иных внешних факторов. При этом самоубийства среди них является самой частой причиной и даже обгоняют ДТП.
По данным Госстата, на каждые 100 тысяч человек в Украине приходится 17 самоубийств, а от ДТП погибает 12 человек. При этом мужчины накладывают на себя руки в пять раз чаще женщин, а в транспортных происшествиях погибают в четыре раза чаще. Еще одной частой причиной смерти является отравление, среди которых значительная часть жертв на совести поддельного алкоголя – на 100 тысяч населения примерно каждый 11 погиб от отравления.
Отдельно нужно отметить значительный уровень смертности среди младенцев – на 100 тысяч населения в Украине приходится 722 смертельных случая среди детей до одного года, что почти вдвое превышает аналогичный коэффициент для возрастной группы 40-44 года, и не намного уступает смертям в возрасте 50-54 года.
Что касается распределения уровня смертности между мужчинами и женщинами, то мужчины в среднем умирают у нас почти втрое чаще. При этом даже в детском возрасте маленькие мальчики умирают чаще девочек, а по мере взросления этот показатель становится только больше. Так, начиная примерно с 20 лет мужчины умирают почти в три раза чаще женщин, и эта тенденция сохраняется до пенсионного возраста.
Что касается причины смерти, то мужчины в три-четыре раза чаще женщин умирают в результате внешних причин, инфекционных болезней и заболеваний органов дыхания.