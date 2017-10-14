Госархив презентовал выставку «Ко Дню защитника Украины»
Презентация состоялась 13 октября в помещении Государственного архива Черниговской области.
Выставка объединила большое количество документов, которые хранятся в архивной коллекции заведения, посвященной Героям АТО и волонтерам.
Среди экспонатов – фоторяд из более 40 фотографий и около 20 документов, предоставленных семьями погибших участников антитеррористической операции.
Об этом сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации.
Кроме того, здесь представлены стихи местных авторов. В частности, произведение Юрия Бездомного «мать Баюкает сына», посвященный матерям героев – защитников Украины, стихотворение Раисы Шанской «Извини сынок…», посвященный погибшему в АТО сыну Андрею Шанському, и Татьяны Пакалюк из серии произведений «Киборги с человеческим лицом».
Отдельные документы воспроизводят значимые события, происходящие в Украине, доносят до зрителя проявления гражданской и национальной отваги, самоотверженности, силы духа и стойкости тех, кто отстаивает права и свободы человека и европейское будущее Украины.
Исследователей истории Украины заинтересуют материалы, которые экспонируются по случаю Дня казачества (10 документов): положение о формировании казачьих полков легкой кавалерии, переписка черниговского вице-губернатора с уездными комитетами по формированию казачьих полков по сбору средств на нужды казачьих полков, письма предводителя губернского дворянства по составлению формулярних списков чиновников, призванных на службу в Малороссийские казачьи полки, правила приема в казацкого войска по медицинским показателям и тому подобное.
Первыми посетителями выставки стали студенты Черниговского кооперативного техникума и академии Государственной пенитенциарной службы Украины в Черниговской области.