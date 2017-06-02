Горожане просят построить аэропорт «Чернигов»
Черниговец зарегистрировал на сайте Черниговского городского совета петицию с предложением построить новый аэропорт «Чернигов». За первые сутки документ собрал 16% подписей. «Для расширения возможностей и дальнейшего роста показателей в различных отраслях, для обеспечения будущих перспектив Чернигову нужен новый аэротранспортным узел (аэропорт)”, – говорится в тексте. Также автор ходатайства Святослав Волк убежден, что его мощности должны обеспечивать не только потребности граждан как авиапассажиров, но и бизнеса – грузоперевозки, транзиты, туризм, спорт, культура, наука, образование и т. Д. «К тому же это обеспечит значительную занятость местного населения, в свою очередь будет способствовать повышению уровня благосостояния черниговцев », – отметил черниговец. Петицию опубликовали вчера, 31 мая, ее уже подписали 40 человек из 250 необходимых.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым