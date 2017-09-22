Гороскоп здоровья на сегодня 22 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-22 05:55
Гороскоп здоровья на сегодня 22 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 22 сентября 2017 года.
Овен
Сегодня самочувствие Овнов должно быть стабильным и не вызвать лишних опасений и переживаний. Правда, некоторым может прийти в голову, что раз организму хорошо, его можно нагрузить несколько … С этим осторожнее.
Телец
Сегодня возможны отеки на лице после сна, поэтому постарайтесь не пить на ночь много жидкости, а также следите за тем, чтобы ваша подушка была достаточно высокой и комфортной. Лекарственными препаратами в данном случае лучше не пользоваться.
Близнецы
В этот день вам следовало особенно уделить время профилактике болезней сердца, ведь эта капризная мышца сейчас может стать самым уязвимым местом в организме Близнецов. Также вам не следует забывать о диете.
Рак
Сегодня многие Раки смогут почувствовать прилив сил и бодрости. Только постарайтесь не переоценить свои возможности, сейчас вам все равно было бы полезнее придерживаться золотой середины.
Лев
В этот день главную угрозу для здоровья Львов могут представлять стрессы, поэтому если вы относите себя к чувствительным и восприимчивым людям, то вам, вероятно, стоит начать укреплять свои нервы.
Дева
Сегодня Девам стоит как можно больше дышать свежим воздухом, заниматься активными видами спорта, а в качестве перерыва – немного помедитировать. Йога станет вашим лучшим другом и помощником в этом деле.
Весы
Старайтесь сегодня завтракать хотя бы через полчаса после пробуждения: так ваш организм хоть немного проснется к этому времени, и будет готов к принятию пищи. И не надо перегружать желудок прямо с утра, пусть лучше потом у вас будет второй завтрак.
Скорпион
Если сегодня вы собрались в косметический кабинет, не поленитесь удостовериться, что те специалисты, к которым вы обращаетесь, высококвалифицированные и знают, что делают. А лучше вообще никуда не ходить – риск нарваться на безрукого самозванца велик как никогда.
Стрелец
В этот день у вас могут возникнуть различного рода заболевания, причем исключительно на нервной почве. Поэтому прежде чем хвататься за серьезные лекарства, выпейте успокоительного – вдруг поможет?
Козерог
Сейчас ваше здоровье будет напрямую зависеть от вашего настроя на будущее, поэтому старайтесь не думать о плохом. Помните, вы сами можете «запрограммировать» себе как серьезной болезни, так и отличное самочувствие.
Водолей
Сегодня ваше самочувствие будет вас исключительно радовать. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы он это делал не зря и не только сегодня: сохраните немного бодрого настроения до завтрашнего дня.
Рыбы
Сегодня постарайтесь дать вашему организму выспаться как следует. Восемь часов – это тот минимум, без которого вам будет ну совсем никак, а лучше – девять или десять. В противном случае, ваш организм может выкинуть какой-то фортель.