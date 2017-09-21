Гороскоп здоровья на сегодня 21 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-21 06:46
Гороскоп здоровья на сегодня 21 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 21 сентября 2017 года.
Овен
В этот день вы, скорее всего, будете чувствовать себя исключительно хорошо. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не испортить это хрупкое равновесие и не жалеть завтра о сделанное и несделанное.
Телец
Сегодня вам стоит как можно больше спать: можно даже на рабочем месте, если начальство и коллеги против не будут. Здоровый сон станет залогом вашего хорошего самочувствия, и чем больше будет сна, тем здоровее вы себя будете чувствовать.
Близнецы
Нынче вам рекомендуется обратить особенно пристальное внимание на морепродукты, возможно, даже экзотические. Креветки, лангусты и даже рыба фугу придутся очень кстати. Главное – не беритесь готовить последнюю лично.
Рак
Этот день хорошо подходит для оценки ситуации. Скорее всего, вам в голову придет какая-то весьма удачная идея – по оптимизации режима дня или еще что-то полезное. Возможно, им даже стоит воспользоваться.
Лев
В этот день Львам ни в коем случае нельзя повышать на кого бы то ни было голос. Могут пострадать не только ваши связки, но и ваши нервы, что для вас, на самом деле, на данный момент намного страшнее.
Дева
Нынче доверяйте своей интуиции, особенно если рекомендация или поставленный диагноз врачей кажется вам необоснованным. Коль возникли сомнения, лучше перепроверить все еще раз.
Весы
В этот день ваши дела пойдут в гору – это удачное время для начала, продолжения и окончания лечебного процесса, в чем бы он не заключался. В общем, все получится, не переживайте.
Скорпион
Нынче вы можете ощутить беспричинное беспокойство и даже приступы страха, кроме того, возможно появление бессонницы. Попробуйте принять вечером расслабляющую ванну или выпить травяной чай.
Стрелец
В этот день для Стрельцов главное – это скорость и удобство, поэтому постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы самым тщательным образом продумать ваш распорядок дня и спланировать вашу работу.
Козерог
В этот день постарайтесь уделить своему пошатнувшееся здоровье должное внимание. Следует избегать нервного перенапряжения и держать себя в руках. Тогда вам не придется столкнуться с неприятностями в дальнейшем.
Водолей
Нынче может пострадать не столько ваше физическое здоровье, сколько моральное. Сплетни, недобрые взгляды в вашу сторону, ложь и другие неприятные события могут вывести вас из строя надолго. Берегите себя.
Рыбы
Сегодня с утра не забудьте позавтракать. Завтрак рекомендуется легкий, без особых претензий на то, чтобы быть сытным не дать вам проголодаться в течение всего дня. Просто вам важно будет разбудить желудок чем-то приятным.