Гороскоп здоровья на сегодня 20 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-20 07:39
Гороскоп здоровья на сегодня 20 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 20 сентября 2017 года.
Овен
В этот день вас, возможно, несколько выбьют из колеи переживания и сложные жизненные ситуации. Но чтобы не дать всему этого отразиться на вашем здоровье, вам стоит научиться технике релаксации.
Телец
В этот день вам будут особенно полезны упражнения на растяжку и на развитие гибкости, а те, кто уже чувствует уверенность в своих силах и верит в себя, могут неплохо порезвиться на танцполе. Танцуйте на здоровье!
Близнецы
В этот день ваше внимание и быстрота реакции будут на высоте, поэтому, если вы чувствуете в себе желание и силы, то можете заняться экстремальными видами спорта. Однако не стоит надеяться только на удачу, все-таки будьте предусмотрительны!
Рак
Нынче Ракам рекомендуется подойти к здоровью своего желудка со всей деликатностью, сейчас было бы лучше воздержаться от тяжелой пищи и уж, тем более, отказаться от употребления фаст-фуда.
Лев
Сегодня ваши глаза могут очень быстро устать от постоянного напряжения. Поэтому стоит дать им немного расслабиться. Делайте зарядку, смотрите чаще на что-нибудь радует взгляд. Даже если это симпатичный коллега.
Дева
Не лезьте купаться в холодную воду, если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что это не принесет вам никакого вреда. Этот день также совершенно не подходит для того, чтобы переезжать жить в холодильник и переходить на диету, состоящую преимущественно из мороженого и соков со льдом. Простудитесь, как пить дать.
Весы
Нынче вам жизненно необходим здоровый сон для того, чтобы чувствовать себя в норме и суметь справиться со всеми переживаниями, которые ждут вас в ближайшее время. Поэтому отложите в сторону все дела и хорошо выспитесь.
Скорпион
Сегодня пара часов ностальгии пойдут на пользу вашему организму, дадут вам расслабиться и поискать в себе забытые ресурсы и направить их на восстановление некоторых забытых аспектов здоровья.
Стрелец
В этот день ваше самочувствие должно быть стабильным, однако постарайтесь все-таки держать руку на пульсе, поскольку стрессы и сильные переживания могут несколько выбить вас из колеи. Лучше научитесь сохранять спокойствие.
Козерог
Сейчас старайтесь употреблять больше продуктов богатых жирными кислотами, семгу, например лосося или авокадо. Это положительно скажется на работе вашего сердца, да и вообще – вкусно.
Водолей
Нынче Водолеи будут находиться в приподнятом настроении духа, что положительно повлияет на самочувствие. Однако старайтесь быть аккуратнее с физическими нагрузками, особенно, если у вас есть проблемы с сердцем.
Рыбы
Нынче остерегайтесь респираторных инфекций, так как сейчас велик риск подхватить что-нибудь чіхательние. Лучше ограничить контакты с больными людьми, а пока всеми силами активно укреплять свой иммунитет.