Гороскоп здоровья на 9 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-09 06:54
Гороскоп здоровья на 9 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 9 октября 2017 года.
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Овен
Сегодня повышается риск ухудшения самочувствия у тех, кто страдает приступами мигрени. Будьте внимательны к своему здоровью и не пренебрегайте даже незначительными ухудшением своего состояния.
Телец
Сегодня звезды не рекомендуют вам употреблять много лекарственных препаратов: вряд ли они будут хорошо и органично сочетаться с алкоголем. Хотя, возможно, вы просто не будете пить крепкие напитки? Для верности откажитесь и от того, и от другого.
Близнецы
В этот день вам следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку сейчас вы можете столкнуться с повышенным артериальным давлением. Позаботьтесь о своем здоровье и не перетруждаться на работе.
Рак
Ракам следует соблюдать осторожность при занятиях спортом, поскольку сейчас повышается риск ушибов и растяжений. Было бы лучше заниматься под наблюдением опытного тренера.
Лев
В этот день вам не стоит перегружать себя решением многих проблем. Если вам так уж хочется серьезных свершений, возьмитесь с какое-то одно дело и выполните его с блеском. Все равно больше только здоровье ваше подорвет.
Дева
Нынче вы можете быть склонны к эмоциональным всплескам, поэтому было бы лучше контролировать себя и не поддаваться негативному воздействию окружающих. Вероятно, вам пойдут на пользу травяные чаи.
Весы
Сегодня звезды рекомендуют вам досконально следовать советам вашего лечащего врача. Если в тот или иной способ лечения вы заподозрили какой-то подвох, не стесняйтесь спросить у вашего доктора, что бы это значило.
Скорпион
Нынче Скорпионам рекомендовано добавлять в обычные блюда различные приправы, например розмарин или куркуму, это не только обогатит вкус, но и поможет вам улучшить пищеварение и провести профилактику язвы желудка.
Стрелец
В этот день, если у вас есть хоть малейшая возможность отдохнуть, воспользуйтесь ею, поскольку у представителей вашего знака сегодня возрастает риск головных болей.
Козерог
В этот день звезды рекомендуют вам пить только настоящий чай. О всевозможные фиточаи, обещающие молодость, здоровье и прочие радости жизни, лучше забыть, хотя бы на сегодня: они принесут вашему организму больше вреда, чем пользы.
Водолей
Нынче уделите особое внимание уходу за своими волосами. Насколько бы внимательны вы не были к ним обычно, сейчас стоит сделать еще больше. Не пожалеете. Если же обычно вам на них наплевать, так хоть расчешите.
Рыбы
Проверьте, есть ли у вас в аптечке все необходимое. Если чего-то нет – пополните запас. Оно вам сейчас не понадобится, но сейчас такой день, когда нужно все привести в порядок. Почему бы не начать с этого?