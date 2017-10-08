Гороскоп здоровья на 8 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-08 07:59
Гороскоп здоровья на 8 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 8 октября 2017 года.
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Овен
Нынче у Овнов могут возникнуть проблемы из-за чрезмерной нервозности и раздражительности. Не позволяйте им отнимать у вас жизненные силы.
Телец
В этот день ваш желудок может высказать вам очень много неприятного по поводу того, что вы едите, поэтому постарайтесь ему польстить. Если у вас это вдруг не получится, вам стоит набраться терпения.
Близнецы
Нынче вам лучше не решать вопросы, касающиеся вашего здоровья в одиночку. Сейчас решение, принятое коллегиально, скорее всего, будет объективнее и точнее. Так что не бойтесь спросить совета.
Рак
В этот день могут обостриться старые проблемы, поэтому следите за своим здоровьем особенно внимательно. Кроме того, не забывайте поддерживать свой иммунитет и употребляйте в достаточном количестве витамина С.
Лев
Сегодня вам не обойтись без упражнений на мышцы рук. Но не стоит очень усердствовать с гантелями, пусть в правильном распределении нагрузки вам поможет кто-то разбирается в этом вопросе. Не забудьте также хорошенько растянуть мышцы после занятий.
Дева
Нынче каких-либо кардинальных изменений самочувствия вам ждать не следует. Впрочем, это касается не только к выздоровлению, но и к ухудшению здоровья, которого сегодня тоже быть не должно.
Весы
В этот день звезды рекомендуют вам пораньше лечь спать: это наверняка позитивно отразится на вашем настроении и на работоспособности. Однако слишком больших надежд на сон возлагать все же не стоит, всех проблем он, к сожалению, не решит.
Скорпион
В этот день ваше самочувствие будет стабильным, а если же вы недавно подхватили какое-либо заболевание, в частности, простуда, то сейчас вы, скорее всего, должны почувствовать значительное улучшение.
Стрелец
Стрельцам не стоит увлекаться полусырым мясом и плохо прожаренной рыбой, а овощи следует мыть особенно тщательно, и лучше с мылом. Сейчас вы особенно уязвимы для паразитов всех мастей, так что обязательно позаботьтесь о профилактике гельминтоза.
Козерог
В сегодняшний день учитесь расслабляться и радоваться жизни. Вы – самая главная VIP-персона в вашей жизни и ближе вас у вас никого нет – так не стоит об этом забывать! Ваш организм отблагодарит вас за такую заботу.
Водолей
В этот день вам может пойти на пользу профилактика дефицита железа в организме, для этого вам совсем не обязательно принимать какие-то дополнительные пищевые добавки, просто немного скорректируйте свое меню.
Рыбы
Сейчас главное для вас – это настрой на выздоровление, ведь без этого желания все принимаемые вами лекарства будут просто тратой времени и денег. Сейчас во многом все зависит только от вас.