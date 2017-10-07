Гороскоп здоровья на 7 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-07 06:58
Гороскоп здоровья на 7 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 7 октября 2017 года.
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Овен
В этот день у вас вероятно легкое недомогание, могут возникнуть несильные головные боли и тошнота. Постарайтесь отложить часть ваших повседневных забот до более благоприятных времен.
Телец
Сегодняшний день обещает быть весьма нервозным для Тельцов, однако не стоит принимать специальные успокаивающие препараты, это сейчас нежелательно. Исключение можно сделать для стакана горячего молока на ночь.
Близнецы
В этот день генеральная уборка в собственной квартире могла бы стать залогом того, что вы избежите неприятных последствий аллергии на пыль, которая сейчас очень вероятна. И, кстати, убирать можно в маске.
Рак
В этот день вам стоит пересмотреть ваши взгляды на тот образ жизни, который вы ведете. Постарайтесь сделать это грамотно и максимально беспристрастно, поскольку это напрямую будет влиять на состояние вашего здоровья.
Лев
В этот день Львам может быть полезно уделить внимание различным упражнениям, помогающим развить выносливость вашего организма. Однако не перетрудился, нагрузки всегда следует увеличивать постепенно.
Дева
В этот день вам было бы лучше выбирать щадящие средства по уходу за своей кожей. Даже если раньше вам подходила любая косметика, сейчас вам следует отказаться от использования различных спиртосодержащих лосьонов.
Весы
В этот день вы можете быть слишком восприимчивы к социальному стрессу, поэтому постарайтесь научиться отгораживаться от негативной энергии, которую могут создавать некоторые окружающие вас люди.
Скорпион
Не лучший день, чтобы общаться с братьями нашими меньшими, особенно, если тот или иной братик наделен от природы зубами и когтями внушительных размеров. Ныне вы можете оказаться в роди точилки для оных. Отдайте предпочтение неживым игрушек.
Стрелец
В этот день постарайтесь воздержаться от приема алкоголя, ведь это не только может привести к серьезному сбою в работе вашей печени, но также способно спровоцировать нехватку многих полезных элементов в вашем организме.
Козерог
Нынче Козероги явно будут на подъеме, поэтому можете заняться активным отдыхом, это сейчас вам только пойдет на пользу. Кроме того, сейчас вы можете смело браться за новые и завершать старые дела.
Водолей
Если вы нацелились на серьезную тренировку, то нынче вам следует уделить особое внимание дыханию. В смысле – побегали, так нечего пыхтеть, как паровоз. Успокойте дыхалку, а то сейчас нос заложит.
Рыбы
Нынче вы можете быть несколько снисходительнее к себе, чем всегда, и позволить побаловать свой организм чем-нибудь вкусным. Кроме того, в этот день у вас может быть несколько замедленная умственная деятельность.