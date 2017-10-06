Гороскоп здоровья на 6 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-06 07:23
Гороскоп здоровья на 6 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 6 октября 2017 года.
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Овен
В этот день тонус вашего организма вряд ли будет слишком высоким. Чтобы решить эту проблему, постарайтесь правильно спланировать режим дня, а также грамотно сочетать продукты питания.
Телец
В этот день вам следовало бы поработать над тонусом ваших мышц, вероятно, что сидячий образ жизни не лучшим образом сказывается на вашей физической подготовке. Поэтому сейчас постарайтесь больше двигаться!
Близнецы
В этот день поддержать свое здоровье на должном уровне вам могут помочь рецепты из народной медицины, однако если вы плохо знакомы с этой областью, проконсультируйтесь с врачом, чтобы не напутать в дозировках.
Рак
Нынче вам рекомендованы умеренные нагрузки. Для подвигов на ниве физического труда день однозначно не лучший, так что придется работать интеллектуально.
Лев
В этот день Львам не рекомендуется длительное время находится на солнце, не важно, как вы к нему относитесь. Оно до вас сейчас может оказаться безжалостно. О посещении солярия тем более и думать не стоит.
Дева
Нынче постарайтесь, по возможности, облегчить свой ужин, сейчас вам не рекомендовано нагружать «работой» свой желудок. Было бы лучше предпочесть легкоусваиваемую пищу и не позже, чем за четыре часа до сна.
Весы
В этот день Весам стоит попробовать отжаться от пола не десять раз, как вы привыкли это делать, а хотя бы одиннадцать. Ну или один, если вы вообще отжиматься неспособны. Небольшой прогресс вам сейчас просто необходим – в том числе и для поднятия боевого духа.
Скорпион
Нынче Скорпионам следует особо позаботиться о своей коже. Уделите особое внимание коже лица и рук: они как никогда в подобную погоду нуждаются в ласке и уходе. Подарите им ванночки, увлажняющие крема и легкий массаж.
Стрелец
Сегодня звезды рекомендуют вам уподобиться зайцу – нет, не ездить без билета, а есть как можно больше моркови и пить морковного сока. Пользы принесет море. Относительно вреда … Возможно, вы испачкать одежду.
Козерог
Не отказывайте себе сегодня в сладком, особенно, если ваш организм настойчиво требует побаловать его шоколадом, разумеется, в умеренном количестве. Сейчас это пойдет вам только на пользу.
Водолей
Сегодня звезды рекомендуют Водолеям как можно больше времени проводить под душем. Вам будет полезна не только теплая вода в больших количествах, но и тот легкий массаж, которые обеспечивают ее струи.
Рыбы
Сегодня звезды предупреждают о возможности возникновения аллергических реакций на те или иные в общем-то привычные для вас раздражители. Постарайтесь выяснить, на какие именно – и держаться от них подальше.