Гороскоп здоровья на 5 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-05 06:42
Гороскоп здоровья на 5 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 5 октября 2017 года.
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Овен
Сегодня вам придется перенести легкую физическую нагрузку на некоторые группы мышц, которые вам, возможно, напрягать и не хотелось бы. Постарайтесь, однако, не перегрузить их непривычной для них работой.
Телец
Сегодняшний день как нельзя лучше, подходит для начала очищающей диеты, ведь сегодня вам будет гораздо проще проявить силу воли и ограничить себя в любимых, но неполезных продуктах. Но помните, что диета должна быть недолгой.
Близнецы
В этот день ваше самочувствие будет относительно стабильным, однако это вовсе не означает, что им можно рисковать без опасения. Постарайтесь все же себя беречь и болезней в обиду не давать.
Рак
Сегодня Ракам не стоит нервничать и перенапрягаться, поэтому сделайте все возможное для того, чтобы избавить себя от лишних стрессов и нагрузок, как физических, так и эмоциональных.
Лев
Нынче подходящий день, чтобы задуматься о том, что именно вы едите. Составьте себе грамотное меню, которое позволит вам и удовольствие от еды получать, и вреда желудку этим удовольствием не наносить.
Дева
Ваш организм жаждет витаминов. Прислушайтесь к его требованиям, накормите его чем-нибудь витаминизированным. Желательно, по возможности, не в таблетках, а в натуральном виде.
Весы
Нынче уделите внимание своему желудку. Если у вас возникают неприятные ощущения, справиться с которыми вы можете только лекарственными средствами, срочно обратитесь к врачу.
Скорпион
Пришло время серьезно задуматься о внеплановом отпуске, ведь если так пойдет и дальше, то рискуете заработать себе настоящий нервный срыв. Подумайте, а стоит ли ваша работа таких жертв с вашей стороны.
Стрелец
Не дайте тяжелым мыслям поглотить вас. Они забирают вашу энергию, не дают вам сосредоточиться на светлом и радостном и просто получить удовольствие от этой замечательной жизни. Вашему здоровью это на пользу не пойдет.
Козерог
Не спешите с выводами, вероятно, что принимаемое вами лекарство даст эффект не так скоро, как вам бы хотелось. Однако стоит немного подождать, и вы действительно заметите улучшение.
Водолей
Нынче Водолеям не следует садиться на диету и ограничивать себя в еде, это вряд ли пойдет вам на пользу, поскольку сейчас вам необходимо достаточно сил, чтобы справиться со всем, что вы запланировали.
Рыбы
В этот день новые методики лечения старых болезней, возможно, помогут Рыбам сделать серьезный и важный шаг в борьбе с ними. Однако не стоит экспериментировать, если метод не вызывает доверия специалистов, которые вызывают доверие у вас.