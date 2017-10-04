Гороскоп здоровья на 4 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-04 06:27
Гороскоп здоровья на 4 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 4 октября 2017 года.
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Овен
Нынче ваше эмоциональное состояние может быть весьма и весьма нестабильным. Как следствие, возможно нестабильное давление и головокружение. Старайтесь не допустить этого.
Телец
Сейчас следите за своим меню, вероятно, стоит внести некоторое разнообразие в свой рацион за счет различных легких блюд из овощей, а вот от тяжелой пищи сейчас следовало бы отказаться.
Близнецы
В этот день некая неожиданно услышанная или увиденная информация поможет вам в значительной мере улучшить состояние вашего здоровья. Если, конечно, вы сможете правильно ею воспользоваться.
Рак
Потенциал у Раков огого, а вот силенок как-то не наблюдается. Хороший день, чтобы начать исправлять ситуацию. Здоровый, активный образ жизни вам сейчас очень не повредит.
Лев
Будьте внимательны при покупке косметических средств: велика вероятность наткнуться на подделку и нанести вред своей коже. Старайтесь приобретать подобную продукцию только в приличных магазинах и не пытаться экспериментировать с незнакомыми марками.
Дева
Внимательное отношение к своему здоровью поможет Девам не только вылечить заболевания, но, что самое главное, позволит предотвратить их возникновение. Пора уже выбрать для себя любую специальную оздоровительную систему. Этим сегодня и займитесь.
Весы
Сегодня возможно ухудшение самочувствия. Вряд ли стоит предлагать организма варианты причин на выбор – разумнее было бы сделать оные дефицитным товаром – авось пронесет. Хотя нет, это тоже так себе прогноз.
Скорпион
Нынче Скорпионам стоит обратить внимание на свой цвет лица, возможно, с ним что-то не вполне в порядке. Чтобы решить эту проблему вам просто необходимо больше бывать на природе.
Стрелец
В этот день ваше самочувствие, скорее всего, будет в норме и не вызовет у вас никаких опасений. Однако вам следует быть внимательными к своей сердечно-сосудистой системе, чтобы не допустить каких-либо проблем в дальнейшем.
Козерог
Сегодня для Козерогов самое главное – не волноваться и сохранять бодрость духа во что бы то не стало. Тогда и здоровое тело для вмещения здорового духа не заставит себя долго ждать обязательно появится.
Водолей
Нынче вам рекомендуется беречь суставы, особенно суставы рук, потому что сломать или вывихнуть что-то для вас, к сожалению, будет легче легкого. Постарайтесь себя от этого уберечь, не рискуйте.
Рыбы
Нынче вы будете плоховато ориентироваться во времени – это может стать причиной несвоевременного подъема и, как следствие, совершенно расстроенных планов. Поставьте будильник громче.