Гороскоп здоровья на 30 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-30 06:35
Гороскоп здоровья на 30 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 30 сентября 2017 года.
Овен
Нынче будьте аккуратны в процессе уборки или иных домашних работ – сейчас велик риск бытовых травм. Возможно, безопаснее провести день вне дома – да и приятнее наверняка.
Телец
В этот день ваше здоровье может потребовать от вас некоторых хлопот. Однако ваши труды не останутся невознагражденным, вы быстро сможете вернуть себе хорошее самочувствие и настроение.
Близнецы
Этот день может быть очень опасным для здоровья Близнецов, однако если вы будете начеку, то своими оперативными действиями вы сможете свести все возможные проблемы к минимуму.
Рак
Сегодня легкий недуг вроде простуды, насморка или кашля может значительно испортить вам настроение. Чтобы этого не произошло, постарайтесь сделать все возможное, чтобы вас не продуло.
Лев
В этот день постарайтесь обязательно достаточно времени проводить на свежем воздухе. Сейчас самое благоприятное воздействие на ваш организм окажет прогулка в парке или за городом.
Дева
В этот день большинству Дев не придется беспокоиться о состоянии своего здоровья, так как сейчас никаких трудностей у вас оно вызвать не должно. Можете сейчас никак не ограничивать свою активность.
Весы
Нынче вам будет полезно заняться профилактикой малокровия, а также болезней желудка, а сделать это вы можете очень просто, например, побаловав себя различными блюдами из кабачков.
Скорпион
Сегодня вам не стоит обращать внимание на сквозняки, кашель прохожих и сопли близких вам людей. Чем больше вы будете бояться заболеть, тем с большей степенью вероятности у вас это получится. Убедите себя в том, что вы неуязвимы.
Стрелец
Нынче возможны сильные боли в ногах, особенно это касается тех, у кого есть плоскостопие, поэтому позаботьтесь о правильной обуви. Помочь вам могут и специальные тренажеры для стопы, а также ванночки для ног.
Козерог
Если речь идет об улучшении физической формы или о проводимом лечении, не останавливайтесь на достигнутом. Сейчас вам необходимо еще и закрепить полученные вами результаты.
Водолей
Выбирая, что бы такое съесть на завтрак, отдайте предпочтение кашам – овсяной, гречневой или пшенной. Организм будет вам весьма благодарен.
Рыбы
Нынче Рыбам следует держаться подальше от различных консервов и прочих продуктов длительного хранения. Даже безобидный на вид сухарик может наделать беды – о нем недолго и зуб сломать. Ешьте свежее.