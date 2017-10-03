Гороскоп здоровья на 3 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-03 08:06
Гороскоп здоровья на 3 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 3 октября 2017 года.
Овен
Нынче возможны отеки и покраснение век, особенно после сна. Чтобы избавиться от них попробуйте контрастное умывание, а также различные примочки на основе всевозможных лечебных трав.
Телец
В этот день особого внимания с вашей стороны могут заслуживать ваши почки. Постарайтесь не переохлаждаться, и отдайте предпочтение другим напиткам зеленый чай.
Близнецы
Сегодня научитесь контролировать свои эмоции: на работе возможно возникновение множества проблем, и как следствие вечером – головные боли и плохое настроение. Ложитесь спать раньше и не принимайте все близко к сердцу.
Рак
В этот день Ракам будет несколько трудновато сосредоточиться на работе. Однако звезды рекомендуют вам обратить внимание на то, что именно сегодня вам будет проще всего выполнить все свои обязанности с минимальными потерями.
Лев
У Львов может повыситься кислотность желудка, поэтому следует быть особенно придирчивыми в выборе продуктов, чтобы не возникло неприятностей. Постарайтесь не навредить себе слишком сильно.
Дева
Подходящий день, чтобы позаботиться о защите кожи от негативного воздействия окружающей среды. Тем более, что такого рода процедуры захватывающие и приятные – что же ими пренебрегать?
Весы
Следите сегодня за осанкой. Если ваша спина и так идеально ровная, оглянитесь по сторонам, очень вероятно, что вашему взору предстанет огромное количество сутулых спин. Срочно проведите воспитательную работу и исправьте эту печальную ситуацию.
Скорпион
Сегодня звезды советуют подвергать все продукты особой термической обработке. Не пожалейте лишних пяти минут, чтобы убедиться в том, что все окончательно и бесповоротно проварилось и прожарилась. Здоровье дороже.
Стрелец
В этот день Стрельцам не следует забывать про физическую активность, особенно, если вы давно не имели шанса как следует размять свои мышцы. Сейчас самое время, чтобы вернуть тонус своему организму.
Козерог
В этот день не расходуйте свои силы на сомнения, просто делайте то, что вам предписано, и результат не заставит себя ждать. Напротив, остановившись, вы рискуете потерять уже достигнутые улучшения.
Водолей
В этот день могут обостриться проблемы с желудком, особенно если вы уже сталкивались с каким-либо заболеванием этого органа. Чтобы потом ситуация не вышла из-под контроля, вам стоит обратиться к гастроэнтерологу.
Рыбы
Нынче могут обостриться аллергические реакции на различные лекарства, поэтому сейчас не лучшее время, чтобы экспериментировать с новыми для вас препаратами.