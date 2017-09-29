Гороскоп здоровья на 29 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-29 07:59
Гороскоп здоровья на 29 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 29 сентября 2017 года.
Овен
В этот день постарайтесь уделить достаточно внимания состоянию вашего желудка, а также поджелудочной железы. Сейчас только от вас будет зависеть, насколько хорошо вы будете себя чувствовать.
Телец
В этот день с вашим здоровьем, по идее, все должно быть просто отлично. Конечно, всякие небольшие неприятности могут случиться, но скорее в виде исключения или в качестве воспитательной меры за какой-то неправильный поступок.
Близнецы
Пора уже начинать бороться с вашим подавленным состоянием! Никто не сможет помочь вам справиться с нервным расстройством, если этого не захотите, в первую очередь, вы сами. Сходите куда-нибудь, развейтесь.
Рак
Если сегодня Ракам нужно много энергии, чтобы долго и продуктивно работать, то вам следовало бы отдать предпочтение сложным углеводам, например цельнозерновому хлебу или же рису.
Лев
В этот день вам следовало бы позаботиться о поддержании здоровья своих волос. Сейчас их состояние может заметно ухудшиться, особенно, если вам не удается полноценно отдыхать и регулярно питаться.
Дева
Паршивый день для аллергиков – лучше бы вам, если вы относитесь к таковым, не искушать судьбу генеральной уборкой или посещением зверинца. С цветами, новой едой и косметикой тоже будьте аккуратнее.
Весы
Сегодня следует быть особенно внимательными к своему здоровью тем Весам, которые часто страдают мигренью. Сейчас вам не следует перегружать свой организм, поскольку ваше самочувствие может резко ухудшиться.
Скорпион
Сегодняшний день очень благоприятен для вашего самочувствия, поэтому сейчас звезды советуют вам увеличить физические нагрузки и быть более активным. А вечером не забудьте принять расслабляющую ванну.
Стрелец
В этот день Стрельцам, скорее всего, придется поддержать в себе бодрость, иначе самому вашему организму будет тяжело справиться с навалилась на вас объемом рабочих дел. Вечером обязательно порадуйте себя чем-то приятным.
Козерог
В этот день самостоятельные решения вряд ли вам навредят, поэтому принимать их вам весьма рекомендуется. Однако прежде чем воплощать их в жизнь, обязательно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
Водолей
Не самый удачный день, чтобы садиться на диету. Не то, чтобы вам была противопоказана смена режима питания – просто вы будет склонны выбирать исключительно неподходящие вам варианты. Разве что решение примете не вы – тогда можно.
Рыбы
Нынче будьте немного сдержаннее, вы сегодня слишком резки и порывисты, так что по неосторожности вы можете навредить сами себе, а также окружающих вас людей. Старайтесь контролировать себя.